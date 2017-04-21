Vali Dağlı Çocuk Bayramını Kutladı

Vali Zülkif Dağlı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı.



Vali Dağlı yayınladığı mesajında "Milletin ortak iradesinin eseri olan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 97. yıl dönümünü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını gururla kutluyoruz. 23 Nisan bir yönüyle ülkemizin milli egemenliğinin ve bağımsızlık mücadelesinin en önemli dönüm noktalarından birini oluştururken öte taraftan da çocuklar için bayram olarak kutlanmaktadır. 23 Nisan 1920'de, 'Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir' şiarıyla kurulan meclisimiz, tam bağımsızlık konusundaki azim ve kararlığımızı tüm dünyaya ilan etmiştir. Aziz milletimiz bu anlayışla, millet iradesinin rehberliğinde çağdaş medeniyetlerin üzerine çıkma hedefiyle başlattığı yürüyüşüne devam etmektedir. Bizlere düşen görev azim ve kararlılıkla, birlik ve beraberlik içerisinde bu kutlu yürüyüşü devam ettirmek, ülkemizi bugün geldiği noktadan daha ilerilere taşımaktır. Bu önemli günün çocuklarımıza armağan edilmesi, Türkiye'nin geleceği olan çocuklarına, gençlerine olan güvenini ve umudunu gösterir. Ülkemiz muasır medeniyetler seviyesine çocuklarımız ve gençlerimiz üzerinden yükseleceğine, onların dinamizmi, parlak hedefleri, duru zihinleriyle Cumhuriyetimizin hür ve bağımsız bir şekilde sonsuza kadar varlığını sürdüreceğine canı gönülden inanıyorum. Çocuklarımızın güvenli ve sağlıklı ortamlarda, iyi eğitim alarak, topluma ve insanlığa yararlı özgür bireyler olarak yetişmeleri; ülkemizin sorumluluğunu devredeceğimiz çocuklarımızın milli ideallerimize sarılmaları, manevi değerlerimizle donanmaları, yarınlarımız açısından çok önemlidir. Bu duygularla, Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk başkanı olan Gazi Mustafa Kemal'i, Kurtuluş Savaşımızı sevk ve idare eden ilk Meclis'teki tüm milletvekillerini, bize bu eşsiz vatanı armağan eden tüm şehit ve gazilerimizi bir kez daha rahmetle ve minnetle yad ediyorum" ifadelerini kullandı. - DÜZCE