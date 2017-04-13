Vali Dağlı, Afad'ın Deprem Simülasyon Tırını İnceledi

Vali Zülkif Dağlı deprem simülasyon tırını inceledi öğrencilerle birlikte görevliden bilgiler aldı.



Vali Zülkif Dağlı, "Afete Hazır Türkiye" ve "İlk 72 saat" konularında öğrencilere temel afet bilinci eğitimi vermek üzere valilik önünde konuşlanan deprem simülasyon tırında öğrencilerle birlikte eğitim yaptı.



Tırda öğrencilere deprem öncesi, deprem anında ve deprem sonrası neler yapması gerektiği bilinci verilirken uygulama şeklinde ki eğitimle, çocuklara, öğrencilere deprem anında yapılması gereken doğru davranışlar anlatılıyor.



AFAD yetkilisi deprem bilincine vurgu yaparak, deprem anında yapılması gereken davranışları anlatarak "Öncelikle hepimizin deprem çantası olması gerektiğini vurguluyoruz. Deprem çantamızda radyo, su, konserve olması gerektiğini söylüyoruz. Ayrıca deprem öncesi evimizde gardolap, kitaplık, sınıfımızda olan dolapların sabitlenmesi gerektiğini söylüyoruz. Deprem anında yapmamız gereken kurallar var. Hiçbir zaman merdivenlere koşmuyoruz. Asansöre gitmiyoruz. Balkondan atlamıyoruz. Deprem anında sınıftasınız çök-kapan-tutun yapıyorsunuz. Sıranın altında kendinizi deprem bitene kadar koruyorsunuz. Deprem bittikten sonra beş tane ödeviniz var. Onları yaparsanız 100 alıyorsunuz. Birincisi yangın butonuna 3 saniye basılı tutuyorsunuz. Deprem olduktan sonra deprem nerde olmuş, AFAD ekipleri nerde, Kızılay ekipleri nerde net bir bilgi alabilmek için. Ayrıca evde sigorta kutularımız var evden çıkarken sigortaları indirip herhangi bir elektrik kaçağına karşı kendinizi korumanız gerekiyor" dedi.



Vali Zülkif Dağlı daha sonra, öğrencilerle birlikte Deprem Simülasyon Tırında bulunan yangın simülasyon bölümünde de öğrencilerle birlikte incelemelerde bulundu. - DÜZCE