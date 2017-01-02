Vali Coş Yeni Çipli Kimlik Kartı Başvurusunu Yaptı

Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş, nüfus cüzdanlarının yerini alacak çipli kimlik kartı için başvuru yaptı.



Vali Coş, yeni kimlik kartlarına başvuruların kabul edilmeye başlaması dolayısıyla eşi Aylin ve küçük kızı Hatice Beyza ile Adapazarı İlçe Nüfus Müdürlüğüne gelerek, kimlik kartı başvurusunda bulundu.



Coş, bu sırada gazetecilere yaptığı açıklamada, çipli kimlik kartı uygulamasının, hem sahteciliğin önlenmesi hem de vatandaşlar açısından getirdiği yararlala çağdaş bir uygulama olduğunu söyledi.



Bu uygulama sayesinde vatandaşların, kimlik bilgilerinin başkaları tarafından kullanılmasını önleyeceğini vurgulayan Coş, "Parmak izi, el ayası, damar kontrolü gibi birçok veriyle teyit ediliyor. Bu da sahteciliğin ortadan kaldırılmasını sağlıyor. Bunun yanında özellikle vize istemeyen ülkelerde pasaport yerine kullanılabilmesi imkanı da var. Birçok yararı kullandıkça ortaya çıkacak." diye konuştu.



Coş, çipli kimlik kartlarının zaman içerisinde kişiyle ilgili bilgileri tek kartta toplayabilecek potansiyeli olan bir belge olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:



"Belki zaman içerisinde sürücü belgelerindeki bilgilerin de bunlara aktarılması söz konusu olabilecek. Şu anda böyle bir uygulama yok ama ileride belki bu da olabilir. Bir kişiyle ilgili bütün bilgilerin derlenip toparlanabildiği, bir arada görülebildiği güzel, son derece yararlı ve kullanışlı çağdaş bir uygulama. İlimizde de başladı, hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Başta gazeteci arkadaşlarımıza ve bütün vatandaşlarımıza bu çağdaş uygulamadan yararlanmalarını tavsiye ediyorum."



Vali Coş, başvurusunun ardından Adapazarı Kaymakamlığındaki ilgili birimleri dolaşarak incelemelerde bulundu.