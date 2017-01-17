Vali Coş, Fotoğraf Yarışması Sergisini Gezdi

Adapazarı Belediyesi tarafından Deprem Kültür Müzesi'nde düzenlenen 7. Ödüllü Fotoğraf Yarışması Sergisini gezen Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş, daha sonra Deprem Kültür Müzesi'ni gezerek müzeye ait anı defterini inceledi.



Adapazarı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Özkan Gümülcüneli eşliğinde Deprem Kültür Müzesi'ni gezen Vali Coş, müzede depremde hayatını kaybedenlerin isimlerinin bulunduğu"Kristal Anıt" bölümünü inceledi. Şiddeti 7.2'ye kadar çıkan Suni Deprem Platformu'nu da gezen Vali Coş, müzedeki depremle ilgili yazılan"Anı" defterini inceledi. - SAKARYA