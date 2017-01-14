Vali Civelek, Hastanede Son Kontrolleri Yaptı

Kırklareli Valisi Esengül Civelek, yapımı tamamlanan ve 16 Ocak Pazartesi günü hizmete girecek yeni devlet hastanesinde incelemelerde bulundu.



Yayla Mahallesi'nde 250 yataklı olarak yaptırılan yeni Kırklareli Devlet Hastanesini gezen Civelek, yetkililerden bilgiler aldı.



Civelek, devlet hastanesinin son derece modern ve son teknoloji ile donatılmış olduğunu belirterek, hafta başı hizmete girecek hastanenin hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu.