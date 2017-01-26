Vali Civelek, Gazi Özdere'yi Ziyaret Etti

Kırklareli Valisi Esengül Civelek, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye'nin Halep kentine bağlı El Bab bölgesinde yaralanan Komando Piyade Uzman Çavuş Sezer Özdere'yi, Kırklareli'nin Eriklice Köyündeki evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.



Gaziantep'teki tedavisinin ardından evine dönen Komando Piyade Uzman Çavuş Sezer Özdere'nin sağlık durumu ve tedavi süreci hakkında bilgi alan Vali Civelek, "Vatanı uğruna şahadet şerbetini içmiş şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, gazilerimize de acil şifalar diliyorum" dedi. - KIRKLARELİ