Vali Civelek, Basın Mensuplarıyla Bir Araya Geldi

Kırklareli Valisi Esengül Civelek, basın mensuplarıyla bir araya geldi.



Vali Civelek, polisevinde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, basın mensuplarının kamu hizmeti yaptıklarını söyledi.



Basının demokrasinin en önemli gücü olduğunu ifade eden Civelek, gazetecilerin Türkiye ve Kırklareli'nde yaşanan gelişme ve olayları kamuoyuna aktarmak için özveriyle çalıştıklarını kaydetti.



Basın mensuplarının çalışmalarından dolayı memnun olduğunu dile getiren Civelek, Kırklareli'ndeki birçok güzel gelişmelerin, yapılan haber çalışmalarıyla Türkiye'ye ve dünyaya en iyi şekilde duyurulduğunu kaydetti.



Vatandaşların haber alma hakkını gözeterek, meslek etiğine sahip çıkarak, doğru, tarafsız bir yaklaşımla zor bir görevi yerine getirdiklerini anlatan Civelek, tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.



Düzenlenen programa, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Selahattin Acara, İl Emniyet Müdürü Erkin Adalar'da katıldı.