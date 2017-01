Vali Çınar, Tekstil İşletmecileriyle Bir Araya Geldi

Bitlis Valisi Ahmet Çınar, tekstil sektöründe kentin ekonomisine katkı sağlayan firma temsilcileriyle buluştu.



Öğretmenevinde düzenlenen İl İstihdam Toplantısına Vali Çınar, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, Bitlis Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı Davut Tezcan, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Mücahit Gülmez, kurum amirleri ve tekstil firması temsilcileri katıldı.



Sektörün temsilcileri, yaşadıkları sıkıntıları anlatarak, kentte en büyük sorun haline gelen kalifiye eleman ve çıraklık eğitimiyle ilgili görüş alışverişinde bulundu.



Girişimciler, kapasite büyütebilmek ve daha fazla istihdam sağlamak için ilgili kurumlardan her türlü desteği aldıklarını, her şeyin devletten beklenmesinin yanlış olduğunu ifade etti.



Toplantıda konuşan Vali Çınar, bölgenin kalkınması için daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğunu belirterek, şöyle devam etti:



"Hepimiz bir emanet almışız. Yol açıcılık görevimiz. Yatırımcının ve girişimcinin önünü açmak lazım. Onlardan hiçbir şeyi kısmayacağız. Kanun çerçevesinde her türlü desteği vereceğiz. Bizler, hizmetkar noktasındayız. Görüş alışverişinde bulunarak sektörün Bitlis'te daha ileri gitmesi ve mevcut sıkıntıların giderilmesi noktasında daha çok çalışacağız. Kalifiye eleman ve çıraklık sistemiyle ilgili çalışmalarımızı hızlandıracağız. Köy ve Mahalle muhtarları ve cami imamlarını, ailelerle görüştürerek evlerinde oturan genç kızlarımızın sektöre dahil olmasını sağlayacağız."