Vali Çınar Tatvan'daki Tekstil Atölyesini Ziyaret Etti

Bitlis Valisi Ahmet Çınar, Tatvan ilçesinde faaliyet gösteren tekstil atölyesini ziyaret etti.



Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan ve Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy ile ilçede faaliyet gösteren tekstil atölyesine ziyarette bulunan Vali Çınar, atölyenin çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.



Atölye işletmecisi Sabahattin Okay'dan bilgi alan Çınar atölyeyi gezerek çalışanlarla sohbet etti. Ziyaretinin ardından atölyede üretilen ürünlerin satışa sunulduğu mağazayı gezen Çınar, ürünleri inceledi.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren işletmeci Okay, kentte istihdam oluşturmak için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını söyledi.