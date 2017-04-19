Vali Çınar Güvenlik Korucularıyla Buluştu

Bitlis Valisi Ahmet Çınar, il merkezi ve bağlı köylerinde görev yapan güvenlik korucularıyla bir araya geldi.



Bitlis Polisevi'nde öğle yemeğinde merkez güvenlik korucularıyla buluşan Vali Çınar, asker ve polisteki disiplin korucular için de şart olduğunu söyledi.



Güvenlik korucularının asker ve polisten farkı olmadığını ifade eden Vali Çınar, şöyle konuştu:



"Terör örgütünün belini kırdık. Bundan sonra asıl amacımız lojistik destek dediğimiz, destek veren ve propaganda yapanlara yönelik olacak. En sert şekilde karşılık verilecek. Devlet olarak iyiye son derece merhametliyiz, iyilerin hizmetkarıyız. Bitlis'in Bitlislilerin hizmetkarıyız. Görev ve emanet aldık, buna ihanet etmeyiz. Bitlislilere hizmetkar olmaktan şeref duyarız. Kötülere de zerre kadar merhametimiz olmayacak. Hiçbir şey bundan sonra eskisi gibi olmayacak."