Vali Çınar'dan Jandarmaya Taziye Ziyareti

Bitlis Valisi Ahmet Çınar, terör örgütüne yönelik operasyonda şehit olan jandarma uzman çavuşlar Veysel Şirin ve Samet Kaya'nın silah arkadaşlarına taziyede bulundu.



Vali Yardımcısı Murat Kütük, Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Tatvan 10. Komando Tugay Komutanı Albay Taner Dinçyürek ve İl Jandarma Komutan Vekili Dr. Yunus Emre Karamanoğlu ile Tatvan Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığına giden Vali Ahmet Çınar'ı, Jandırma Özel Harekat Tabur Komutanı Yarbay Sedat Kara karşıladı.



Vali Çınar, taburda görev yapan ancak kentte terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen "Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Bahattin Dolma" operasyonu kapsamında 14 Ocak'ta şehit olan jandarma uzman çavuşlar Veysel Şirin ile Samet Kaya'nın silah arkadaşlarıyla tokalaşarak başsağlığı dileğinde bulundu.