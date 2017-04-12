Vali Çınar'dan Ahlat'a Ziyaret

Bitlis Valisi Ahmet Çınar, Ahlat ilçesini ziyaret etti.



Ahlat Kaymakamı Bülent Tekbıyıkoğlu tarafından karşılanan Vali Çınar, Ahlat Aile Destek Merkezi'ni gezdikten sora Ahlat Kültür Merkezi'nde köy ve mahalle muhtarları ile toplantı yaptı.



Muhtarlarla fikir alışverişinde bulunan Çınar, beraberindeki heyetle ilçede onarımı devam eden Selçuklu Oteli'nde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.



Buradan Ovakışla beldesine geçen Çınar, esnaf ziyaretinin ardından Nazik Gölü'nde balıkçıların sorunlarını dinledi.