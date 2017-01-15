Vali Çınar, Çatışmada Yaralanan Askerleri Ziyaret Etti

Bitlis Valisi Ahmet Çınar, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon kapsamında çıkan çatışmada yaralanan askerleri ziyaret etti.



Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığı unsurlarınca 12 Ocak'ta başlatılan "Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Bahattin Dolma Operasyonu" kapsamında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan 2 asker, Bitlis Devlet Hastanesinde tedavi görüyor.



Vali Çınar, Tatvan 10. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Fuat Güney ile birlikte yaralı askerleri ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu.



Yaralı asker ve aileleriyle bir süre sohbet eden Çınar, Bitlis Devlet Hastanesi Başhekimi Ramazan Güven'den askerlerin sağlık durumu hakkında bilgi aldı.