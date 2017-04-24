Vali Çınar, Birim Amirleriyle Toplantı Yaptı

İçişleri Bakanlığı'nca Bitlis Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Vali Ahmet Çınar, belediyedeki birim amirleriyle haftalık değerlendirme toplantısı yaptı.



Vali Yardımcısı ve Belediye Başkan Yardımcısı Kamil Güzel'in de katıldığı toplantıda birim amirlerinden yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Çınar, yaptığı incelemeler sonrası her birim amiriyle tek tek istişarede bulundu.



Yapılan çalışmalar ve bu yıl programa alınması planlanan projelerin değerlendirildiği toplantıda, birim amirleri haftalık çalışma raporlarını Çınar'a sundu.



Çınar, burada yaptığı konuşmada, ağır geçen kış mevsimini geri bıraktıklarını belirterek, şunları ifade etti:



"Projelerimizi hayata geçireceğimiz yoğun iş temposu içinde olacağız. Projelerimizle ilgili gerekli etüt çalışmalarımızı yaptık. Bu yaz kentimiz adeta şantiye alanına dönecektir. Değerli Bitlis halkına hak ettiği hizmeti sunmak için tüm imkanlarımızla seferber olacağız. Vatandaşlarımızın belediyemize dönük beklentilerini karşılamak ve hizmet üretmek için var gücümüzle çalışmalıyız. Hizmette eşitlik prensibiyle her alanda üretmeli ve bu üretimi halkın hizmetine layıkıyla vermeliyiz. Şeffaf belediyecilik anlayışıyla görevimize devam ettirmeliyiz."