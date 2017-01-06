Vali Çınar, Belediyeye Ait Sosyal Hizmet Binaları İnceledi

İçişleri Bakanlığı tarafından Bitlis Belediye başkan vekili olarak görevlendirilen Vali Ahmet Çınar, belediyeye ait sosyal hizmet binalarını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.



Ziyaretinde Çınar'a, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, Çevre ve Şehircilik Müdürü Hüseyin Aras ve belediye kurum müdürleri eşlik etti.



Çınar, Tekel binasındaki Nujin Kültür ve Sanat Merkezi, Dilan Kadın Dayanışma Merkezi ve Bilgievi'ni ziyaret ederek yetkililerden yapılan sosyal ve kültürel çalışmalar hakkında bilgi aldı.



İncelemelerin ardından Evlendirme Dairesi'ni ziyaret eden Çınar, evlenme başvurusunda bulunan bir vatandaşa da hayırlı olsun dileklerinde bulundu.



Belediye bünyesinde her alanın çalışmaların bütün hızıyla devam ettiğini belirten Çınar, sosyal ve kültürel faaliyetlere de hız verileceği talimatında bulundu.