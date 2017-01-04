Vali Çiçek, Şehit Ailesini Ziyaret Etti

Muğla Valisi Amir Çiçek, 11 Kasım 2015'de Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde şehit olan Jandarma Teğmen Altuğ Pek'in Menteşe'de oturan ailesini ziyaret etti.



Ziyaretlerinde Vali Amir Çiçek ve eşi Hülya Çiçek'e, Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız ve eşi Nursen Yıldız, İl Jandarma Komutanı Albay Yavuz Özfidan ve eşi Dilek Özfidan, İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya ve eşi Aysun Çetinkaya ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Hüseyin Erkek eşlik etti.



Çiçek, ziyarette yaptığı konuşmada, vatan toprakları üzerinde huzur ve güvenin temini için görevleri sırasında canlarını feda eden şehitlerin hiçbir zaman unutulmayacağını söyledi.



Şehitlerin haklarının ödenmeyeceğini belirten Çiçek, "Vatanını, milletini, bayrağını korumak için canlarını veren, peygamberlikten sonra gelen en yüce mertebelerden birine erişen şehitlerimizin bizlere bıraktığı en değerli emanetler aileleri. Şehitlerimizin emaneti olan sizlere sahip çıkmak bizim en önemli görevimizdir." dedi.