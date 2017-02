Vali Çiçek, Şehit Ailesine Taziye Ziyaretinde Bulundu

Muğla Valisi Amir Çiçek, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Ankara'da Genelkurmay Başkanlığı önünde şehit düşen Kara Harp Okulu Bando Komutanlığında görevli Başçavuş Ziya İlhan Dağdaş'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.



Vali Çiçek ve eşi Hülya Çiçek, Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız ve eşi Nursen Yıldız, İl Jandarma Komutanı Albay Yavuz Özfidan ve eşi Dilek Özfidan, İl Emniyet Müdür Vekili Adnan Karayel, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Hüseyin Erkek ve İl Müftüsü Abdurrahman Koçak ile Dağdaş'ın ailesini Menteşe ilçesindeki evlerinde ziyaret etti.



Çiçek, yaptığı konuşmada, devletin her zaman şehidine sahip çıktığını ve şehit ailelerinin de yanında olduğunu söyledi.



Ailenin acısını paylaştığını belirten Çiçek, "Bizler her zaman şehit ailelerimizin yanındayız. Şehitlerimizin emanetleri bizim için çok değerli. 15 Temmuz ve sonrasında yaşanan kargaşa nedeniyle belki ilk anda vazifemizi yapamadık ama yargı sonucunda demokrasi için, vatan ve millet için şehit olduğu anlaşılan Ziya İlhan Dağdaş için biz de hemen görevlerimizi yerine getirdik." diye konuştu.



Çiçek, ailenin talebi üzerine Dağdaş'ın cenazesinin şehitliğe defnedildiğini vurguladı.



Şehidin annesi Birsen Dağdaş da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Devlete teşekkür eden Dağdaş, "Çocuğumun onurunu, gururunu geri verdiniz. Beni rahatlattınız, çocuğumu da rahatlattınız. Vali olarak siz de Muğla'da elinizden gelen her şeyi yaptınız. Hep bizim yanımızda oldunuz. Allah sizden binlerce kez razı olsun. Hakkınızı ödeyemem." dedi.



Ziyarette Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı önünde hayatını kaybettiği belirtilen Kara Harp Okulu Bando Komutanlığında görevli Dağdaş'ın şehit olduğunu duyurmuştu. Durumla ilgili belirsizlik nedeniyle daha önce Şehir Mezarlığında toprağa verilen şehidin cenazesi, düzenlenen törenle Menteşe Garnizon Şehitliğine defnedilmişti.