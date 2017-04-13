Vali Çiçek, Marmaris'te Palyatif Bakım Merkezini Ziyaret Etti
15 Temmuz darbe girişimi sonrası sivilleşen ve Marmaris’te 15 Temmuz darbe girişimi esnasında darbeciler ile girilen çatışmada şehit düşen Polis Memuru Necip Cengiz Eker’in ismi verilen Aksaz Deniz Üs Komutanlığındaki askeri hastanede Vali Amir Çiçek incelemelerde bulundu.
15 Temmuz darbe girişimi sonrası sivilleşen ve Marmaris'te 15 Temmuz darbe girişimi esnasında darbeciler ile girilen çatışmada şehit düşen Polis Memuru Necip Cengiz Eker'in ismi verilen Aksaz Deniz Üs Komutanlığındaki askeri hastanede Vali Amir Çiçek incelemelerde bulundu. Vali Amir Çiçek ile birlikte Muğla milletvekili Nihat Öztürk, Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel, Güney Ege Sahil Güvenlik Komutanı Albay Oğuz Bavbek, İl Sağlık Müdürü Cihan Tekin, Muğla Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Dr. Murat Rıza Himoğlu, İl Halk Sağlığı Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Nuri Ceyhan ve ilçe protokolü katıldı.
Vatandaşlara kaliteli sağlık hizmeti sunmak amacıyla açılan Palyatif Bakım Merkezi'nin önemine değinen Vali Çiçek, "İnsan odaklı yapılan hizmet en iyi hizmettir. Hastanemizde açılan merkezde doktor, hemşire her an hastalarımızın yanında. Ülkemiz, diğer alanlarda olduğu gibi sağlık alanında da çok iyi yerlere geldi" diye konuştu.
Marmaris Devlet Hastanesi Projesinin ihaleye çıktığını aktaran Vali Çiçek, mevcut hastanedeki eksiklikleri giderecek, yüksek kapasiteli yapılacak olan hastanenin önümüzdeki yıl hizmete açılacağını söyledi.
Muğla'da dört ilçede Palyatif Bakım Merkezi olduğunu söyleyen Vali Çiçek, "Dalaman'da 6 yataklı, Köyceğiz'de 3 yataklı, Milas'ta 4 yataklı ve Marmaris'te 10 yataklı Palyatif Bakım Merkezimiz açıldı. Kronik hastalığı olan vatandaşlarımızın tedavileri bu bakım merkezlerinde sürdürülecek. Yine Muğla'da evde bakım dediğimiz sağlık ve bakım hizmeti konusunda bugüne kadar 2 bin 641 tane vatandaşımız evlerinde tedavi ediliyor" dedi.
Vali Çiçek son olarak yürütülen sağlık hizmetlerinde hasta memnuniyetin yüzde doksan beş olduğu söyledi. - MUĞLA