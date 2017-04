Vali Çelik Yunus Emre'nin Kabrini Ziyaret Etti

Eskişehir Valisi Azmi Çelik, Eskişehir'in Mihalıççık İlçesi Yunus Emre Mahallesinde bulunan Yunus Emre'nin kabrini ziyaret etti.



Yunus Emre Külliyesi bahçesinde yapılan çalışmaları inceleyen Vali Çelik, Anadolu coğrafyasında Yunus Emre'nin ayak izlerinin var olduğunu söyledi. "Tasavvuf şiirinin en önemli temsilcilerinden olan Yunus Emre aynı zamanda büyük bir alimdir" dedi. Güzel ahlakla ilgili düşüncelerini tüm dünyaya anlatmaya çalışan Yunus Emre'yi sevgi insanı olarak nitelendiren Vali Çelik, her yıl çeşitli etkinliklerle anılan Yunus Emre'nin gösterdiği insan sevgisinin herkese örnek olmasını istedi.



Yüzyıllar ötesinden bu günümüze kadar seslenen Yunus Emre'nin sevgiye, hoşgörüye ve kardeşliğe büyük önem verdiğini kaydeden Vali Çelik, hangi kesimden olursak olalım insanları ayırt etmeden seven Yunus'un felsefesini tüm dünyaya yaşatmamız gerektiğini savundu.



Yunus Emre'nin kabri başında dua eden Vali Çelik, külliye bahçesindeki Yunus Emre Kültür Evi'ni de gezdi. Ziyaretin ardından Vali Çelik, Yunus Emre Mahallesinden ayrıldı.



Vali Çelik'e bu ziyaretlerinde, Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey, Mihalıççık Kaymakamı Göksel Yüksel, Mihalıççık Belediye Başkanı İsmail Uysal, Kültür ve Turizm İl Müdürü Şennur Azade ve ilgililer eşlik etti. - ESKİŞEHİR