Vali Çelik: "Vatandaşlarımızın Sorunlarıyla Yakından İlgilenmek Bizim Görevimizdir"

Şeker Mahallesi Muhtarı Ahmet Zengin'i ziyaret eden Vali Azmi Çelik, "Devlet olarak vatandaşlarımızın sorunlarıyla yakından ilgilenmek bizim görevimizdir" dedi.



Yoğun işleri arasında fırsat buldukça, kurumları ve muhtarları ziyaret eden Vali Çelik, Şeker Mahallesi Muhtarı Ahmet Zengin'i ziyaret etti. Çelik, "Belirli zamanlarda kaymakamlıklarımızca düzenlenen muhtarlar toplantılarında sizlerle bir araya gelmeye çalışıyoruz. Bu toplantılarda, bizlere ilettiğiniz sorunlarla yakından ilgileniyor, çözüm buluyoruz. Fırsat buldukça da muhtarlarımızı ziyaret ediyor, birebir sorunlarını öğreniyoruz. Yaşanan sorunlara görecek gözle bakıyor, görülen ve hissedilen sorunların çözümü noktasında devlet olarak elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın, yaşadığı yerlerde huzurlu bir şekilde hayatlarını sürdürmeleri önemsiyor, çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz" diye konuştu.



Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Muhtar Zengin ise, mahalle halkının isteklerini Vali Çelik'e bildirdi. - ESKİŞEHİR