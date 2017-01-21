Vali Çelik'ten Taziye Mesajı

Eskişehir Valisi Azmi Çelik, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye'nin kuzeyindeki El Bab bölgesinde terör örgütü DEAŞ mensuplarınca bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı.



Vali Çelik, Suriye'de devam eden Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, El Bab'ın kuzeydoğusunda bulunan Suflaniyah bölgesinde, terörist gruplarca bombalı araçla düzenlen saldırı sonucu şehit ve yaralı askerlerin olduğunu büyük bir üzüntü içerisinde öğrendiğini kaydetti. Çelik, "Türk insanının milli birliğini ve beraberliğini bozmaya; ülkemizin huzur ve güvenini sarsmaya çalışan hain teröristler bu emellerine asla ulaşamayacaklardır. Bu hain ve sinsice yapılan saldırıyı büyük bir nefretle kınıyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve yüce Türk milletine sabırlar diliyor, Türkiye'ye getirilerek hastanelerde tedavi gören yaralılarımıza ise acil şifalar temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR