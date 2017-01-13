Vali Çelik'ten Muhtarlara Ziyaret

Eskişehir Valisi Azmi Çelik, Türkiye Muhtarlar Derneği Eskişehir Şubesini ziyaret etti.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Çelik, Türkiye Muhtarlar Derneği Eskişehir Şubesi BaşkanI Ali İrfan İbiş'i ziyaret ederek, dernek çalışmaları hakkında bilgi aldı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhtarlara büyük önem verdiğini belirten Çelik, seçilmiş bir insan olarak muhtarların halktan aldığı desteği en iyi şekilde yerine getirmesinin önemine değindi.



Çelik, toplumu ilgilendiren konularda vatandaşların iyi ve sağlıklı bilgilendirilmesi gerektiğini anlatarak, "Vatandaşlarımızın mahallede yaşadığı sorunlara çözüm bulma noktasında, yasalar çerçevesinde valilik olarak elimizden gelen desteği her zaman vermeye hazırız. Muhtarlarımız, bulunduğu yerleşim yerinin en yetkili kişisidir. Vatandaşlarımıza hizmetlerin en iyi şekilde ulaştırılması açısından bizler, muhtarlarımızla devamlı iletişim halindeyiz." ifadelerini kullandı.



Dernek Başkanı İbiş de yasalar çerçevesinde mahallelerdeki sorunları yetkili yerlere ilettiklerini dile getirerek, tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde olduklarını kaydetti.