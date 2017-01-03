Vali Çelik'ten Engelli Öğrencilere Ziyaret

Vali Azmi Çelik, engelli öğrencileri okullarında ziyaret etti.



Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Çelik, Yukarı Söğütönü Mahallesi'ndeki Türkiye Yardım Sevenler Derneği Suzan Gürcanlı Özel Eğitim İş Uygulama Okulu ile Ertuğrulgazi Mahallesi'ndeki Yardım Sevenler Derneği Özel Eğitim Uygulama Merkezinde engelli öğrencilerle bir araya geldi.



Vali Çelik, engelli çocukların toplumla bütünleşmelerine ön ayak olmak ve onların en iyi şekilde eğitim görmesini sağlamak adına devletin önemli projeler ürettiğini bildirdi.



Eğitime destek veren hayırsever vatandaşlara ve sivil toplum kuruluşlarına teşekkür eden Vali Çelik, şunları kaydetti:



"Engelli öğrencilerimize fırsat verilirse neler yapabileceklerini hepimize gösteriyorlar. Onlara yaşama sevincini yeniden kazandırmak ve topluma faydalı birer insan olarak yetiştirilmelerini sağlamak devlet olarak bizim görevimiz. Böyle güzel eğitim yuvalarını çocuklarımıza kazandıran tüm hayırseverlerimize teşekkür ediyorum."



Vali Çelik, okulların sınıflarını ve el işi atölyelerini gezerek, engelli öğrencilerle yakından ilgilendi.