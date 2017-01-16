Vali Çelik, Seyitgazi İlçesinde Muhtarlarla Bir Araya Geldi

Eskişehir Valisi Azmi Çelik, Seyitgazi ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi.



Seyitgazi İlçe Kaymakamlığı tarafından organize edilen mahalle muhtarları buluşma toplantısına katılan Vali Çelik, devletin imkanlarından herkesi yararlandırmaya çalıştıklarını söyledi. Yapılan toplantılarda, alınan istek ve temennilerin gerekli yerlere ulaştırıldığını bildiren Vali Çelik, "Yerelde ve kırsalda muhtarlarımız halkın isteklerini yerine getirmek için büyük çaba sarf ediyor, taleplerin yerine getirilmesine katkı sunuyor. Yaptığımız bu toplantılarla bizde, vatandaşlarımızın sorunlarına, dilek ve temennilerine çare bulmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.



Tarihi dokusu içerisinde Seyitgazi ilçesinin geçmişten gelen kültüre ev sahipliği yaptığını dile getiren Vali Çelik, Eskişehir'in daha yaşanılabilir hale gelmesi için herkesin elinden gelen gayreti göstermesini istedi. Mahallede muhtarların büyük bir sorumluluğu olduğunu hatırlatan Vali Çelik, isteklerin ilgili kurumlara iletilerek imkanlar ölçüsünde en kısa sürede sonuçlandırılacağını belirtti. Toplantıya katılanlara teşekkür eden Vali Çelik, daha sonra Şehit Mustafa Akbaş İlköğretim Okulu'nu ziyaret etti.



Ayrıca toplantıya, Vali Azmi Çelik'in yanı sıra Seyitgazi Kaymakam Vekili Mustafa Taş, Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın ve ilçe kurum müdürleri de katıldı. - ESKİŞEHİR