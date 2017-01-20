Vali Çelik Öğrencilere Karne Dağıttı

Eskişehir Valisi Azmi Çelik, okulların kapanmasıyla birlikte yarıyıl tatiline giren öğrencilere karnelerini dağıttı.



Okulların yarıyıl tatiline girmesiyle karnelerini Vali Çelik'in elinden alan öğrenciler, tatile girmenin coşkusunu yaşıyor. Eskişehir Ticaret Borsası İlkokulu'nda yapılan karne dağıtımına, Vali Çelik'in yanı sıra Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Necmi Özen ve valilik personelleri de katıldı.



"Ülke sıralamasında ilimiz gayet başarılı"



Karne dağıtımında açıklamalarda bulunan Vali Çelik, çocuklarla sohbet ederek yarıyıl tatillerini güzel bir şekilde geçirmeleri temenni etti. Eğitim ve öğretimde Eskişehir'in ülke sıralamasında gayet başarılı olduğunu aktaran Vali Çelik, "Bugün 2016-2017 öğretim yılının birinci yarısını tamamlamış bulunuyoruz. Bizlerde Ticaret Borsası İlkokulunda sizlerle birlikte öğrencilerimizin heyecanlarını paylaşmak için buradayız. Bugün yaklaşık 134 bin öğrencimiz yarıyıl tatiline başlıyor. Karneler aslında yarıyıl tatilinin başlangıcını ifade eden bir belge, yoksa öğrencilerimizi üzecek bir belge değil. İlimiz eğitim ve öğretimde gayet başarılı ülke sıralamasında. Tabi bizim arzumuz daha üst seviyeler ama bulunduğumuz seviyede azımsanacak bir seviye değil. Ben arkadaşlarımızı bu vesileyle kutluyorum, tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.



Karne dağıtımının ardından çocukları öperek hediyeler veren Vali Çelik, yarıyılda en az bir kitap okumalarını istedi. - ESKİŞEHİR