Vali Çelik'in 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Mesajı;
Eskişehir Valisi Azmi Çelik, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Eskişehir Valisi Azmi Çelik, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Mesajında, Cumhuriyetin önemli kurumlarından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 97'nci yıl dönümünü ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yarınların teminatı çocuklara armağan ettiği, dünyada ilk ve tek çocuk bayramını sevinç ve gururla kutlandığını belirten Vali Çelik, kahramanlıklarla dolu tarihin yeni nesillerce öğrenilmesi, birlik ve beraberliğin her zaman korunması için 23 Nisanların iyi değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Mesajında çocuklara da seslenen Vali Azmi Çelik, şu ifadeleri kullandı:
"Çocuklarımız; geleceğimiz, güvencemiz ve umudumuz olduğundan onları her türlü olumsuzluklardan uzak, sevgi dolu bir ortamda mutlu ve huzurlu yaşatmak, tüm imkanlardan en iyi biçimde yararlanmalarını sağlamak hepimizin ortak görev ve sorumluluğudur. Tüm dünya çocuklarına armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı; her yıl dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen çocuklarla sizi ülkemizde buluşturan, sevgi, barış ve dostluk gibi değerlerin paylaşılmasına, dünyaya yayılmasına, farklı kültürlerin ortak noktada buluşmasına ve kaynaşmasına aracılık eden bir bayramdır. Burada sizlere düşen görev; bilime ve gelişen teknolojilere açık, okuyan, sorgulayan, araştıran ve bunlarla birlikte düşünen ve düşündüklerini düzgün bir şekilde ifade edebilen, kendi başına karar verebilecek ölçüde donanımlı, yetenekli, dürüst, çalışkan ve başarılı bireyler olmaktır. Yarının gençleri ve büyükleri olarak, milletimizin güven ve desteği ile her zaman başarılı olacağınıza inanıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle tüm Eskişehirlilerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, geleceğimizi emanet ettiğimiz çocuklarımızın 23 Nisan sevinçlerinin sürekli olmasını diliyor, başta Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını, şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum." - ESKİŞEHİR