Vali Çelik'in 1 Mayıs Mesajı

Eskişehir Valisi Azmi Çelik, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.



Mesajında ülkenin istikrar içinde gelişmesi ve kalkınmasında, ekonomisinin yapılanmasında ve belirlenen hedeflere ulaşmasında büyük emeği bulunan tüm çalışanların önemini ortaya koyan Emek ve Dayanışma Bayramını kutlayan Vali Çelik, "Bu bayram gününün barış, kardeşlik ve dayanışmanın güçlenmesine vesile olmasını diliyor, bir bayram havasında, birlik beraberlik içinde kutlanmasını temenni ediyorum. İşçi ve emekçi kardeşlerimizin gösterdikleri gayret ve çalışma mücadelesi ile işçi ve işverenlerin birlikte oluşturduğu karşılıklı özveri, diyalog ve işbirliği sayesinde ülkemiz ekonomik ve sosyal kalkınmada önemli başarılara imza atmıştır" ifadelerini kullandı.



"Bugün hepimizin bayramı"



Emeğin insan yaşamında önemli bir yeri olduğuna dikkat çeken Vali Azmi Çelik, "Bugün; gün ağarırken sokağı temizleyen Ahmet'in, köşe başında sıcak simit aldığımız Murat'ın, duraktan bindiğimiz aracın şoförü Halil'in, okuduğumuz gazetenin muhabiri Özlem'in, Kırka'da yerin altından bor madeni çıkaran Haydar'ın, buz gibi soğukta elleri nasır tutmuş inşaat işçisi Bekir'in, Sarıcakaya'da tarım, Beylikova'da hayvancılık yapan Zeynep ile Fatma'nın ve daha birçok iş kollarında çalışanların ortak bayramı. Bugün hepimizin bayramı. Emeğin insan yaşamında önemli bir yeri vardır ve emeğin yegane kaynağı da en değerli varlık olan insandır. Bu duygu ve düşüncelerle, en kutsal değer olan emeğin, alın terinin, üreterek çalışma gücünün kutlandığı bu günde; bütün çalışanlarımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyor, aileleri ile birlikte sevgi ve hoşgörü içinde sağlıklı, mutlu, huzurlu ve başarılı bir hayat sürmelerini temenni ediyorum" diye konuştu. - ESKİŞEHİR