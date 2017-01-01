Vali Çelik Görev Başındaki Polis Memurlarını Ziyaret Etti

Eskişehir Valisi Azmi Çelik, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç ile birlikte şehrin giriş noktalarında görev yapan polis memurlarını ziyaret ederek, yeni yıllarını kutladı.



Yapılan çalışmalar hakkında İl Emniyet Müdürü Dinç'ten bilgi alan Vali Çelik, ziyaretler esnasında duygularını dile getirerek, "İnsanlarımızın huzurunu ve güvenliğini tehdit etmeye çalışan terör örgütleri bu emellerine ulaşamayacaktır" dedi. Hüzün ve sevinçleriyle bir yılı daha geride bıraktıklarını söyleyen Vali Çelik, "Yeni yılın hepinize huzurlu, sağlıklı bir yaşam ve yeni umutlar getirmesini diliyorum. Birlik ve beraberlik içerisinde birbirimizi daha çok severek vatanımıza ve milletimize sahip çıkacağız. 24 saat vatanın bölünmez bütünlüğünü korumak için görev yapan güvenlik güçlerimiz, dün olduğu gibi bundan sonra da birlik ve beraberliğimize bozmaya çalışacak, milletimizi umutsuzluğa ve yılgınlığa sevk edecek terör olaylarına aman vermeyecektir" ifadelerini kullandı.



Ülke olarak el ele dayanışma içerisinde olunmasının önemine değinen Vali Çelik, 2017 yılının herkese hayırlı uğurlu olmasını dileyerek, görev başındaki polis memurlarına iyi görevler temenni etti. - ESKİŞEHİR