Vali Çataklı, Yeni Atanan Rektör Karacoşkun'u Kabul Etti

Kilis Valisi İsmail Çataklı, 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'u makamında kabul etti.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 12 üniversiteye yapılan rektör ataması ile birlikte Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Karacoşkun, ilk görev gününde Valiliği ziyaret ederek Vali Çataklı ile görüştü.



Vali Çataklı, üniversite rektörlüğüne yeni atanan Karacoşkun'u tebrik ederek, yeni görevinde başarılar diledi. - KİLİS