Vali Çataklı, Yeni Atanan Rektör Karacoşkun'u Kabul Etti

Kilis Valisi İsmail Çataklı, 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun’u makamında kabul etti.

Vali Çataklı, Yeni Atanan Rektör Karacoşkun'u Kabul Etti

Kilis Valisi İsmail Çataklı, 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'u makamında kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 12 üniversiteye yapılan rektör ataması ile birlikte Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Karacoşkun, ilk görev gününde Valiliği ziyaret ederek Vali Çataklı ile görüştü.

Vali Çataklı, üniversite rektörlüğüne yeni atanan Karacoşkun'u tebrik ederek, yeni görevinde başarılar diledi. - KİLİS

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