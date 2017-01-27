Vali Çataklı'ya "26 Ocak Dünya Gümrük Günü" Ziyareti

Kilis Valisi İsmail Çataklı, "26 Ocak Dünya Gümrük Günü" münasebetiyle GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Halil Şaşmaz ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.



Vali Çataklı, kabulde gümrük teşkilatının Kilis açısından taşıdığı öneme değinerek,Gümrük İdaresinin alt yapısını geliştirip daha iyi hizmet verebilmesi ve vatandaşlarımızın memnuniyetlerinin arttırılması temennisinde bulunarak bütün Gümrük Camiasının, Kilisli sanayici iş adamlarımızın Dünya Gümrük Günü'nü kutladı. Ziyarette,GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Halil Şaşmaz ise Gümrük Teşkilatı'na verdiği destek ve önemden dolayı Vali Çataklı'ya teşekkür ederek, günün anısına çiçek takdim etti.



Ziyarette Öncüpınar Gümrük Müdürü Yurduşen Barutçu ile Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdür Vekili Faruk Vural da hazır bulundu. - KİLİS