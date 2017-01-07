Vali Çataklı Esnaflar ve İş Adamlarıyla Bir Araya Geldi

Kilis Valisi İsmail Çataklı, esnaflar ve iş adamlarıyla bir araya geldi.



İsmail Çataklı, Kilis'te faaliyet gösteren esnaf odaları, sanayici ve işadamlarıyla Polisevinde düzenlenen akşam yemeğinde bir araya geldi.



Kilis'in esnafın, sanayici ve işadamlarının sorunlarının masaya yatırıldığı toplantıda sorunlara yönelik çözüm önerileri ile hükümetin son dönemlerde alınan tedbirler konusunda görüş alış verişinde bulunuldu.



Toplantıya Kilis Ticaret ve Sanayi Odası (KİTSO) Başkanı Mehmet Erdal Öndeş, Kilis Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Mehmet Ali Eryılmaz, Kilis Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Ömer Sevengül, esnaf odaları, sanayicililer ve iş adamları katıldı. - KİLİS