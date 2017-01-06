Vali Canbolat, Yeni Kimlik Kartı Başvurusunda Bulundu

Vali Yakup Canbolat, yeni kimlik kartı başvurusu için İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne gitti.



Yeni kimlik kartı için başvuruda bulunan Canbolat, daha sonra İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Ersan Erge ile makamında görüştü.



Canbolat, burada yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığının başlattığı yeni çipli kimlik kartı uygulamasının pazartesi günü başladığını söyledi.



Sistemin yeni olmasından ve yoğun talepten kaynaklı müdürlüklerde teknik sıkıntılar yaşandığını belirten Canbolat, "Bu sıkıntıları ilgili yerlere ilettik. Bunları aştıktan sonra vatandaşlarımıza daha hızlı ve etkin hizmet vereceğiz." dedi.



Erge de vatandaşlara yeni kimlik çıkarmaları konusunda acele etmemeleri tavsiyede bulunurken, yeni kimlik kartlarını çıkarmayanlar için herhangi bir cezai müeyyidenin olmadığını sözlerine ekledi.