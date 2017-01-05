Vali Canbolat Yeni Kimlik Başvurusunda Bulundu

Vali Yakup Canbolat yeni çipli kimlik başvurusu için Konya İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne gitti.



İl Müdürlüğünde yeni kimlik kartı için başvuruda bulunan Canbolat, daha sonra Konya İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Ersan Erge ile görüştü.



Erge'nin makam odasında gerçekleşen görüşmede Canbolat, şunları kaydetti:



"İçişleri Bakanlığımızın başlattığı yeni çipli kimlik kartı uygulaması pazartesi günü başladı. Ancak sistemin yeni olmasından ve yoğun talepten kaynaklı müdürlüklerimizde teknik sıkıntılar yaşanmaktadır. Bu sıkıntıları ilgili yerlere ilettik. Bunları aştıktan sonra vatandaşlarımıza daha hızlı ve etkin hizmet vereceğiz."



İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Erge de vatandaşlara yeni kimlik çıkarmaları konusunda acele etmemeleri tavsiyede bulunurken, yeni kimlik kartlarını çıkarmayanlar için herhangi bir cezai müeyyidenin olmadığını sözlerine ekledi.