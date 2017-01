Vali Çakacak ve Başkan Kocamaz, Şehit Aileleri ve Gazilerle Bir Araya Geldi

Mersin Valisi Özdemir Çakacak ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, 3 Ocak Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yılı dolayısıyla şehit, gazi aileleri ve gaziler ile yemekte bir araya geldiler.



Mersin Valiliği koordinesinde Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen yemeğe, Vali Özdemir Çakacak'ın eşi Kevser Çakacak, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Kadir Yıldız, İl Jandarma Komutanı Albay Hüseyin Kanat, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Albay Fatih Erhan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne ile şehit, gazi aileleri, gaziler ve dernek temsilcileri katıldı.



Çakacak: "Terörle mücadele devletin görevidir ve mutlaka üstesinden gelecektir"



Yemekte bir konuşma yapan Vali Özdemir Çakacak, "Bugün Mersin'in düşman işgalinden kurutuşunun 95. Yıl dönümü. Anadolu'nun evlatları, Mersin'in evlatları, Torosların evlatları canını verir, bu vatanı vermez. Geldikleri gibi gittiler. Bu yüce millet imkansızlıklar içerisinde inancı ile ne kadar büyük bir millet olduğunu tüm dünyaya gösterdi" diye konuştu.



Çakacak, şer odaklarının son derece köklü bir devlet yapısına ve geleneğine sahip Türk Milleti'ni birçok kez bölmeye çalıştıklarını, her seferinde de aziz milletin asil ve vakur duruşu sayesinde, oynanan bu oyunların üstesinden geldiğini kaydetti. Hain şer odaklarının bu kez de terör örgütleri vasıtasıyla birlik ve beraberliği bozmaya çalıştığını vurgulayan Çakacak, Yüce Türk Milleti'nin birbirine sımsıkı kenetlenerek bu oyunu da bozacağına inandığını söyledi. Çakacak, "Terörle mücadele devletin görevidir ve mutlaka üstesinden gelecektir. Burada milletimize düşen ise birlik ve beraberlik içerisinde devletine sahip çıkmak, asil ve vakur duruşunu muhafaza etmektir. Biz farklılıklarını zenginlik olarak gören bir milletiz. Çanakkale'de doğulusu, batılısı, kuzeylisi ve güneylisiyle tüm dünyaya karşı vatanını savunan bu Yüce Milletin aziz evlatları, bundan sonra da her türlü zorluğun üstesinden gelip, vatanını canı pahasına koruyacaktır" şeklinde konuştu.



Kocamaz: "Her zamankinden daha fazla birlik içerisinde olmak mecburiyetindeyiz"



Başkan Kocamaz ise Mersin tarihinin en önemli günü olan 3 Ocak Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yılında, vatanı canları pahasına koruyan şehit ile gazileri rahmet ve minnetle andığını söyledi. Türkiye'nin içinde bulunduğu zor döneme dikkat çeken Kocamaz, her zamankinden daha fazla birlik ve beraberlik içinde olunması gerektiğini ifade etti. Kocamaz, "Ülkemiz, 100 yıl önceki durum gibi yine maalesef zor günler geçiriyor. Hain emeller peşinde koşan dahili ve harici düşmanlar yine sahnede. Yaklaşık 30 küsur yıldır ülkemizin bir bölgesini Türkiye Cumhuriyeti topraklarından koparmak isteyen hainlere bugün yenileri eklendi. Bunların bir kısmı Allah diyerek, bir kısmı İllallah diyerek bu milleti vurmaya çalışıyor. Bizler Türk milleti olarak bin yıllık kardeşliğimizi sürdürmek adına, ülkemize, milletimize, devletimize, demokrasimize cumhuriyetimize sahip çıkmak adına her zamankinden daha fazla birlik içerisinde olmak mecburiyetindeyiz" dedi.



Başkan Kocamaz ayrıca Mersin Şehitliği'ni de ziyaret etti. - MERSİN