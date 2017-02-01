Vali Çakacak, Terfi Alan Emniyet Müdürleriyle Bir Araya Geldi

Mersin Valisi Özdemir Çakacak, terfi alan, görev ve sorumlulukları değişen emniyet müdürleriyle bir araya geldi.



İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Polis Evi'nde düzenlenen programa, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, il emniyet müdür yardımcıları, merkez ilçe emniyet müdürleri ve şube müdürleri katıldı. Programda konuşan Vali Çakacak, Mersin'deki huzur ve güven ortamını korumak için fedakarca görev yapan tüm emniyet güçlerine teşekkür ederek, yürüttükleri zor ama bir o kadar da önemli olan görevlerinde başarılar diledi. Emniyet teşkilatının mesai mefhumu gözetmeksizin, 7 gün 24 saat görev başında olan fedakar bir teşkilat olduğunu ifade eden Çakacak, polislerin özellikle son altı aydır her zaman olduğundan daha yoğun bir mesai içerisinde olduğunu belirtti. 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminde devletin ve milletin üzerinde iç ve dış mihraklarca şimdiye kadar görülmemiş çok büyük bir oyun sergilediğini vurgulayan Çakacak, devlet ve millet yanında olan güvenlik birimlerinin, milletle el ele vererek bu badirenin en az zararla atlatılmasında büyük rol aldığını söyledi. Elim gecede Türk milletinin birbirine kırdırılmak istendiğine dikkat çeken Çakacak, "Birtakım çeteci darbecilerin, milletimizin helal kazançlarıyla verdiği vergilerle alınan silahlarla, yine bu milletin üzerine uçaklardan, helikopterlerden ve tanklardan kurşun yağdırdıkları o hain kalkışmanın amacı ülkemizi bölmek, iç savaş çıkarmak ve ülkemizi işgal ortamına hazırlamaktı. Ama yüce milletimiz Çanakkale'de ve Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi bu hain girişime de fırsat vermeyerek, bu aziz milletin ne kadar büyük, asil bir millet olduğunu bütün dünyaya bir kez daha göstermiştir" dedi.



Türk milletinin şu zamanlarda her zamankinden daha fazla kenetlenmeye ihtiyaç duyduğunu da dile getiren Çakacak, bu aziz milletin fertlerinin aynı 15 Temmuz'da olduğu gibi bundan sonra da Türkiye'ye ve vatana sahip çıkmaya devam edeceğini vurguladı. Güvenlik hizmetlerinin kolay yürütülebilen işler olmadığına değinen Çakacak, güvenlik hizmetlerinin bütün kamu hizmetlerinin temeli olduğuna dikkat çekerek, "Bu nedenle, hepimiz 'ben ülkeme en iyi nasıl hizmet edebilirim' çabası ve gayreti içerisinde olmalıyız. Bizlerin huzur içerisinde yaşaması, ancak ülkemizin refah ve huzur içerisinde olmasına bağlıdır" diye konuştu.



İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne ise Vali Çakacak'a şükranlarını sunarak, Vali Çakacak'ın desteğini her zaman yanlarında hissettiklerini, vatan ve millet adına bu önemli görevi layıkıyla yapmaya devam edeceklerini dile getirdi.



Program sonunda terfi alan emniyet müdürlerini tek tek tebrik eden Çakacak, şubeleri ve sorumlulukları değişenlere de yeni görevlerinde başarılar diledi. - MERSİN