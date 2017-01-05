Vali Çakacak, Sel Suları Altında Kalan Tarım Arazilerini İnceledi

Mersin Valisi Özdemir Çakacak, kentte 29 Aralık 2016 tarihinde meydana gelen sel felaketinden etkilenen tarım arazilerinde incelemelerde bulunarak, tüm ekiplerin çiftçilerin yaralarını sarmak için temizleme ve tahliye çalışmalarını 24 saat esasına göre yoğun bir şekilde sürdürdüğünü söyledi.



Mersin Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, metrekareye 170 170 kilogramdan fazla yağışın düştüğü sel felaketinden zarar gören tarım arazilerini inceleyen Vali Çakacak, su tahliye pompa istasyonlarındaki çalışmaları da denetledi. Vali Çakacak'a, incelemeleri sırasında Tarsus Kaymakamı Yüksel Ünal, Devlet Su İşleri (DSİ) 6. Bölge Müdürü Mevlüt Aydın, İl Jandarma Komutanı Albay Hüseyin Kanat ve Kulak Mahalle Muhtarı Süleyman Bağdaç da eşlik etti.



İlk olarak selden en çok etkilenen yerlerden biri olan Tarsus İlçesi'ne bağlı Kulak Mahallesi'ndeki Aynaz Pompa İstasyonu'nu ziyaret eden Çakacak, çoğunluğunu örtü altı tarım yapılan seraların oluşturduğu tarım arazilerini yerinde inceledi. Sel sularından olumsuz etkilenen bu alanlar hakkında yetkililerden detaylı bilgi alan Çakacak, aralıksız olarak devam edilen sel suyu tahliye çalışmalarını da takip etti. Daha sonra yine aynı mahalleye bağlı Kulak Pompa İstasyonu'na geçen Vali Çakacak, burada çiftçilere ve mahalle halkına çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu. Tüm ekiplerin çiftçilerin yaralarını sarmak için temizleme ve tahliye çalışmalarını 24 saat esasına göre yoğun bir şekilde sürdürdüğünü vurgulayan Çakacak, DSİ 6. Bölge Müdürlüğü tarafından mevcut pompalara ilave olarak getirilecek olan 6 pompa ve jeneratörler sayesinde çalışmaların daha da hızlanacağını kaydetti.



Çakacak, seraları ve tarlaları zarar gören çiftçilerin ve mahallelinin sorunlarını da dinledi. - MERSİN