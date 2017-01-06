Vali Bektaş, Fındıklı İlçesini Ziyaret Etti

Rize Valisi Erdoğan Bektaş, Fındıklı ilçesinde ziyaretlerde bulundu.



Vali Bektaş, ilk olarak Kaymakam ve Vali Yardımcıları Kararnamesi ile Fındıklı Kaymakamlığına atanan Vedat Yılmaz'ı makamında ziyaret etti.



Kaymakam Yılmaz'dan ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler alan Bektaş, daha sonra Fındıklı Belediye Başkanı Adnan Özbalaban'ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.



Son olarak Fındıklı Muhtarlar Derneği'ni ziyaret eden Bektaş, burada köy ve mahalle muhtarları ile bir araya gelerek onların sorun ve taleplerini dinledi.



Bektaş, Rize'nin coğrafi şartlarından dolayı heyelanlı bir araziye sahip olduğunu belirterek, "Ayrıca bol yağış alan bir bölge. Rize'de suyun nimet halini yaşadığımız gibi maalesef sel ve heyelan halini de yaşıyoruz. İklimimiz ve arazi yapımız buna müsait. Doğal afetlerin önlenebilmesi için dar kapsamlı tedbirler yerine öncelik sırasına göre gerekli eylem planlarının hazırlanarak havza esaslı çalışmalar yürütmemiz gerekiyor. Bizde ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımızla gerekli koordinasyonun sağlayarak bu yönde çalışmalarımıza devam ediyoruz." diye konuştu.