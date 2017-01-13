Vali Balkanlıoğlu'ndan 'Dolandırıcılık' Uyarısı

Ordu'da iki kişi kendilerini telefonla arayarak savcı ve polis olarak tanıtan dolandırıcılara yaklaşık 200 bin lirasını kaptırdı.



Edinilen bilgiye göre Ünye ilçesinde Y.T (24) adlı dolandırıcı eski fındık tüccarı olduğu öğrenilen İsmail Bayıroğlu'nu (74) telefonla arayarak kendisini polis olarak tanıttı. Konuşmasında acil paraya ihtiyacı olduğunu belirten Y.T., İsmail Bayıroğlu'ndan adrese geleceği kişiye para verilmesini istedi. Bir süre sonra İsmail Bayıroğlu'nun evine gelen dolandırıcı yaklaşık 165 bin lirayı dolandırıcıya teslim etti.



Altınordu ilçesinde ise K.T (20) adlı dolandırıcı Altınordu ilçesinde ikamet eden Nafiye Kuvan'ı (86) arayarak aynı yöntemle 35 bin lirasını dolandırdı. Olayın ardından dolandırıldıkları anlayan Bayıroğlu ile Kuvan polise başvurarak şikayetçi oldu. Olayın ardından Ordu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri dolandırıcılardan K.T.'yi Ordu'da kaldığı otelde yakalayarak gözaltına alırken, Y.T'yi ise gittiği Şanlıurfa'da yakaladı.



Vali sosyal medya hesabından uyardı



Telefonla dolandırıcılık olaylarının artması üzerine Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu, sosyal medya hesabından vatandaşları uyardı. Vali Balkanlıoğlu, sosyal medya sayfasından şu ifadelere yer verdi:



"Ordu'da zaman zaman farklı GSM operatörleri kullanılarak vatandaşlardan kimlik veya banka hesap bilgileri isteniyor. Arayan dolandırıcılar valilik, emniyet müdürlüğü veya cumhuriyet başsavcılığı adına para veya kontör talep ediyorlar. Bu yöntemle vatandaşlarımız dolandırılmak suretiyle haksızlığa maruz kalmaktadır. Bu tarz telefon görüşmelerine vatandaşlarımızın itibar etmemeleri, 155 Polis İmdat veya 156 Jandarma İmdat hatlarına haber vermeleri kamuoyuna duyurulur." - ORDU