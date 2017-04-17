Vali Balkanlıoğlu'na Ziyaretler

Turizm Haftası nedeniyle İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak, Ordulu seyahat acenteleri, tur operatörleri, turistik tesis işletmecileriyle birlikte Vali İrfan Balkanlıoğlu'nu makamında ziyaret etti.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Balkanlıoğlu, "Ordu'yu ve güzelliklerini tanıtarak turizm konusunda belli bir noktaya getirdik. Tanıtım faaliyetlerimiz devam edecek. Ancak, sadece bizim Ordu'yu tanıtmamız yetmiyor. Buraya gelen turistlerin, turizm şirketleri aracılığıyla organizasyonlar düzenlenip, Ordu'yu ve güzelliklerini tanıtırken onlara hoşça vakit geçirtip, güzel anılarla burdan ayrılmalarını temin etmeleri gerekiyor. En güzel reklam müşteri memnuniyetidir. Buraya gelen insanlar büyük bir memnuniyetle ayrılırsa döndüklerinde gördükleri muhteşem güzellikleri, paylaşmaları son derece önemli." dedi.



"Ordu'da turist sayısında önemli oranda artış oldu. Çünkü, Ordu huzurun başkenti" diyen Vali Balkanlıoğlu, "Önümüzdeki dönem Ordu'da turist sayısında daha da artış olacaktır diye ümit ediyoruz. Tanıtımlarımıza yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Turizm Haftası dolayısıyla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ekibine, İlimizde turizmle iştigal eden seyahat acenteleri, tur operatörleri, turistik tesis işletmecilerine hem turizme dikkat çekme, hem de Valiliğimize gerçekleştirdikleri nezaket ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.



İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak da her yıl 15-22 Nisan tarihleri arasında Turizm Haftası'nın kutlandığını anımsatarak kentte yapılacak etkinlikler hakkında Vali Balkanlıoğlu'na bilgi verdi.