Vali Balkanlıoğlu'na Ziyaretler

Karadeniz Görme Engelliler Derneği Başkanlığına seçilen Faruk Teber, Vali İrfan Balkanlıoğlu'nu ziyaret etti.



Görüşmede ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Vali Balkanlıoğlu şunları söyledi:



"Bu insanların bir kısmı doğuştan, bir kısmı da çeşitli kaza ve rahatsızlıklar nedeniyle sonradan görme engelli olarak kalmış durumda. İki gözleri de görmüyor, akıl sağlığı, beden sağlıkları her şeyleri yerinde. Hayatlarını da yardımsız devam ettirebiliyorlar.



Allah onlara böyle bir yetenek vermiş. Görme Engelliler Derneği yönetimi olarak, yürüyüşlerine uygun sesli ikazlar ya da yollarda kabartmalar olması, şehir mimarisine uygun yapılanma talebini bizlerle paylaştılar. Valilik olarak elimizden gelen her türlü desteği vermeye hazırız."



Dernek Başkanı Faruk Teber de Vali Balkanlıoğlu'na derneğin yapmış olduğu çalışmalar hakkında bilgi vererek, "Görme engellilerin rahat yürüyebileceği yapılanmalarla birlikte bizler de kimseye ihtiyaç hissetmeden ve yardım beklemeden evimizden çıkarak çarşıya gidebiliriz. Batı ülkelerinde, görme engelliler bunları rahatça yapabiliyorlar. Bizlerde yapmak istiyoruz." dedi.