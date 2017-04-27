Vali Azizoğlu, yaralı teğmeni hastanede ziyaret etti

Erzurum'da 174 polis açığa alındı



ERZURUM - Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, çatışmada yaralanan teğmeni ziyaret ederek durumu hakkında bilgi aldı.

Erzurum'un Şenkaya ilçesi kırsalında bugün öğle saatlerinde bölücü terör örgütü PKK'lı bir grup teröristlerle girilen çatışmada yaralanan Jandarma Teğmen Cengiz Akız, olay yerinden Sağlık Bakanlığına bağlı ambulans helikopterle Erzurum'da Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi pistine taşındı. Burada hazır bekleyen ambulansa konulan yaralı Teğmen Akız, Atatürk Üniversitesi Yakutiye Araştırma Hastanesine getirilerek yoğun bakım ünitesinde hemen ameliyata alındı.

Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, hastaneye gelerek yaralı teğmenin sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Hastane çıkışında konuşan Vali Azizoğlu, "Şenkaya kırsalında Erzurum, Kars, Ardahan güvenlik birimlerinin ortak yaptıkları operasyon hazırlığında teröristlerin açtığı ateş sonucu şarapnel parçasıyla askerlerimiz yaralandı. Şu an ameliyata alındı, hayati tehlikesi yok. Uzman çavuşlarımızda kolundan yaralanmış. Tedavi altına alındılar. Bölgede müşterek operasyonumuz hızla devam etmekte. İnşallah bölücü terör örgütüne hak ettiği dersi bugün veririz." dedi.

"Erzurum'da 174 polis açığa alındı"

Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, yurt genelinde devam eden FETÖ/PDY operasyonu kapsamında Erzurum Emniyet Müdürlüğünde görev yapan 174 polisin de açığa alındığını belirterek şöyle konuştu:

"Yurt genelinde 10 bine yakın polis tedbiren açığa alındı. Erzurum'da da 14'ü rütbeli toplam 174 polis bugün sabah itibariyle açığa alındı. Müfettişlerimiz tarafından da gerekli araştırma, soruşturma yapılacak. Suçlu olanlar yargılanacak."