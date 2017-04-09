Vali Azizoğlu, Polis Teşkilatının Kuruluş Yıl Dönümünü Kutladı

Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, polis teşkilatı kuruluşunun 172. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.



Vali Azizoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:



"Toplumun huzur ve güvenliğinin sağlanması, vatandaşın temel hak ve hürriyetlerinin korunması, kanun hakimiyetinin ve devlet otoritesinin tesisi gibi birçok hayati görevi mesai mefhumu gözetmeksizin üstlenmiş olan Emniyet Teşkilatımızın 172. kuruluş yıl dönümünü kutlamaktayız. Ülkemiz genelinde olduğu gibi Erzurum'da da 04-10 Nisan tarihleri arasındaki hafta "Polis Haftası", 10 Nisan günü de "Polis Günü" olarak kutlanacaktır. Tarihi başarıyla, şan ve şerefle dolu Emniyet Teşkilatımızın, çağın gereklerine göre kendini sürekli yenileyen, demokratik değerlere, hukukun üstünlüğüne ve insan haklarına saygıyı her koşul altında gözeten bir anlayışla, görev ve sorumluluklarını en iyi şekilde yerine getirmeye çalışacağına yürekten inanıyorum. Görevini fedakarca, vatan ve millet sevdasıyla, büyük bir sorumluluk içinde yürüten Türk Polis Teşkilatı, hiç şüphe yok ki gücünü halkımızın güven ve desteğinden almaktadır. Emniyet Teşkilatımızın son yıllarda elde ettiği başarıların temelinde, devletle millet arasındaki mesafenin kapanması, karşılıklı güvenin daha da güçlenmesi yatmaktadır. Valilik olarak hedefimiz; vatandaşı merkeze alan hizmet anlayışı çerçevesinde toplumun her türlü meşru beklenti, ihtiyaç ve taleplerini dikkate alarak aynı zamanda da kamu düzenini sağlayacak etkili, çağdaş ve bilimsel yeni yöntemlerin uygulamaya konulmasını sağlamaktır. Emniyet Teşkilatımızın; polis-vatandaş işbirliğiyle hayata geçirdiği sosyal projeler ve Erzurum'da yaptığı başarılı çalışmalarla ilimizin bir huzur kenti olmasındaki ciddi katkıları göz ardı edilemez. Bu onurlu kuruluşumuz, Polis-Halk işbirliğini sağlayarak ve bireylerde gereken güveni tesis edip, yerine getirdikleri bu görevlerini, bundan böyle de milletinden aldığı güç ve destekle, başarıyla yerine getireceklerine içtenlikle inanıyorum. Ülkemizin, milletimizin, huzur -güven ve asayişinin sağlanması kadar milli birlik ve beraberliğimizin devamı içinde vazgeçilmez bir unsur olan Polis Teşkilatı,köklü kurumlarımızın başında gelmektedir. Kutsal vatan topraklarımızın dört bir tarafında, bu zor, zorluğu ölçüsünde de onurlu görevlerini büyük bir özveri ile mesai mefhumu gözetmeksizin yerine getiren, milletimizin huzur ve güvenliği için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan Türk Polis Teşkilatımızın 172. Kuruluş yıl dönümünü, içinde bulunduğumuz "Polis Haftası" ve "Polis Günü'nü" kutluyorum. Bu vesile ile vatanı ve milleti uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Onların yakınlarına, gazilerimize, emeklilerimize ve tüm Erzurum Halkı'na da esenlikler temenni ediliyorum." - ERZURUM