Vali Azizoğlu'ndan Eksi 25 Derecede 'Tatlı' Ziyaretleri

Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Erzurum-Muş ve Erzurum-Kars yolu üzerinde bulunan üç kontrol noktasını ziyaret ederek, eksi 25 derecede soğukta görev yapan polis ve askerlere tatlı ikramında bulundu.



İlk ziyaretini geçtiğimiz günlerde Erzurum-Artvin yolu üzerinde bulunan polis kontrol noktasına yapan Vali Azizoğlu, ziyaretlerine devam ediyor. Akşam saatlerinde Erzurum-Muş ve Erzurum-Kars yolu üzerinde bulunan üç kontrol noktasına giden Vali Azizoğlu, buradaki polis ve askerlere kendi eliyle tatlı ikramında bulundu. Güvenlik güçleri ile bir süre sohbet ederek sorunlarını dinleyen Azizoğlu, kontrol noktalarında ki eksikliklerin giderilmesi için de yetkililere talimatlar verdi.



İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Çelik'in eşlik ettiği ziyaretleri güvenlik güçlerine moral vermek adına gerçekleştirdiklerini dile getiren Vali Azizoğlu, "Bu soğuk havalarda vatan nöbeti tutan güvenlik güçlerimiz ile aynı havayı teneffüs etmek için buradayız. Hava sıcaklığı yaklaşık sıfırın altında 25 derece olan şehrimizde polisimiz ve askerimiz vatandaşımızın güvenliğini sağlamak için vatan nöbetini tutmaya devam ediyor. Biz de bugün güvenlik güçlerimiz ile aynı havayı teneffüs ederek, bu kutsal görevlerinde onlara moral vermek adına buradayız. Bundan sonra da ziyaretlerimize devam edeceğiz" diye konuştu. - ERZURUM