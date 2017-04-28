Vali Azizoğlu'na Ziyaret

Gürcistan Ankara Büyükelçisi Irakli Koplatadze, Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu'nu ziyaret etti.



Valilik makamında gerçekleşen ziyarette, Büyükelçi Koplatadze'ye eşi İrene Giviashvili eşlik etti.



Büyükelçi Koplatadze, Erzurum'a ve Vali Azizoğlu'na misafir olmaktan mutlu olduğunu söyledi.



Koplatadze, "Erzurum Valiliği size hayırlı olsun. İnşallah ileride sizi daha iyi yerlerde göreceğiz. Ankara'ya gönderdiğiniz hediyeler ve bizi karşılayan danışmanlarınıza çok teşekkür ediyorum. Tiflis'te sizi misafir etmeyi umuyoruz." dedi.



Vali Azizoğlu da Büyükelçi Koplatadze'nin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Gürcistan'ı yabancı bir ülke olarak görmüyoruz. Komşumuz, akrabamız ve arkadaşımız gibi görüyoruz. Şuandaki ilişkilerimizin de bu yönde olmasından dolayı çok memnunuz." dedi.