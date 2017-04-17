Vali Azizoğlu, Helikopterle Seçim Teftişine Çıktı

Referandum oylamasında bir aksilik olmaması ve seçim güvenliğini tehlikeye sokacak zafiyetlerin yaşanmaması için, Vali Seyfettin Azizoğlu, ilçelere helikopterle seçim teftişine çıktı.



Beraberinde güvenlik birimlerinin sorumluları ile birlikte ilçeden ilçeye uçan Vali Azizoğlu, kaymakamlar ile görüşerek adeta "seçim teftişi" yaptı, en küçük ihmalin bile yaşanmaması adına kendilerine sıkı tembihlerde bulundu.



Seçim sabahında oyunu Merkez Anadolu Lisesi'nde kullanan Vali Seyfettin Azizoğlu, yanına Bölge Jandarma Komutanı Tümgeneral Güray Alpar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Çelik ve Emniyet Müdürü Mehmet Arslan'ı alarak helikopterle seçim teftişine çıktı.



Ziyaretlerini daha çok güney ilçelerine yönelik olarak yapan Vali Azizoğlu ve beraberindekiler, önce Çat'a uğradı, ilçe yöneticilerinden bilgi aldılar.



"İlçemizde oy verme işlemi güvenli ve huzurlu bir ortamda devam ediyor. Gerekli tüm önlemler alınmış durumda" bilgisi alan Vali Azizoğlu ve beraberindekiler, sırasıyla Karayazı'ya, Karaçoban'a, Hınıs'a, Tekman'a Horasan'a ve son olarak da Pasinler'e uğradıktan sonra geri döndüler.



Gerek şehir merkezinde ve gerekse ilçelerde referandum oylamasının, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan tamamlandığını belirten Vali Seyfettin Azizoğlu, "Vatandaşımızın oyunu sağlıklı bir biçimde kullanmasını temin etmek amacıyla gerekli önlemlerimizi almıştık. Sabah oyumuzu kullandıktan sonra, güvenlik birimlerimizin başındaki arkadaşlarımızla helikopterle ilçelerimize uğradık. Seçimin seyrini değiştirecek, vatandaşın tercihini etkileyecek herhangi bir olayın yaşanmamış olması, hepimizi son derece sevindirdi ve mutlu etti. Referandum oylaması sonucunun ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum" dedi. - ERZURUM