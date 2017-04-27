Vali Azizoğlu, Atatürk Üniversitesinin Çalışmalarını Yerinde İnceledi

Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Atatürk Üniversitesinin önemli birimlerini ziyaret ederek, çalışmaları yerinde inceledi. Gezi öncesinde Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'yı makamında ziyaret eden Vali Azizoğlu kısa bir sohbetin ardından birimler hakkında bilgi aldı.



Atatürk Üniversitesi Rektörlük binasında bulunan Proje Destek Ofisi ve Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi'nin (BAP) yeniden yapılandırıldığını söyleyen Çomaklı, Vali Azizoğlu'na, ofiste görevli proje uzmanları tarafından yürütülmekte olan ve gelecek dönemde hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında bilgiler verdi.



BAP ve Proje Ofisini gezen Vali Azizoğlu, ofis tasarımlarını çok beğendiğini ifade ederek, "Atatürk Üniversitesini bilimsel ve sosyal alanlarda yapmış olduğu başarılı işlerden dolayı tebrik ediyorum" dedi.



BAP Müdürü Prof. Dr. Atilla Keskin ve Proje Ofisi Müdürü Prof. Dr. Hasan Özdemir'den, birimler ve çalışma alanları hakkında bilgi alan Azizoğlu, topluma faydalı olacak çalışma ve projelerin daha çok ses getireceğini ifade etti. Atatürk Üniversitesinin hemen hemen bütün çalışma ve faaliyetlerini beğendiğini söyleyen Vali Azizoğlu, özellikle Araştırma Hastanesi Organ Nakli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezinin gerçekleştirdiği organ nakli operasyonlarını başarılı bulduğunu ve yakından takip ettiğini vurguladı. - ERZURUM