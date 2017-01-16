Vali Aykut Pekmez Çocuk Evi Sakinleri ile Kahvaltıda Bir Araya Geldi

Aksaray Valisi Aykut Pekmez, eşi Yeşim Pekmez ile birlikte Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nün bir otelde düzenlemiş olduğu kahvaltı programına katıldı.



Programa, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü İsrafil Aktürk, Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürü Muhittin Hilal, bakım elemanları ve 11 farklı çocuk evinde kalan 60 çocuk katıldı. Çocuk Evlerinde kalan çocuklarla birlikte kahvaltı yapan Vali Pekmez ve Yeşim Pekmez, kahvaltı sonrası çocuklarla birlikte sohbet ederek çocukların istek ve ihtiyaçlarını dinlediler. Vali Pekmez, çocuklara yarıyıl tatillerini iyi değerlendirmeleri tavsiyesinde bulunarak kendilerinin her zaman yanlarında olacaklarını söyledi. Kahvaltı sonrası çocuklar müzik eşliğinde dans ederek eğlendi. - AKSARAY