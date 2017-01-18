Vali Ata; 'Hizmette Sorumluluğumuz Çok Büyük'

Hatay Valisi Erdal Ata, Hatay'ın 2017 yılı performansının geçen yıla daha iyi olması gerektiğini söyledi.



Hatay Valiliği İl Koordinasyon Kurulu ile Ekonomik Değerlendirme Toplantısı, Vali Ata'nın başkanlığında İskenderun'da yapıldı. Toplantıda Vali Erdal Ata, 2016 yılı projelerini değerlendirerek, 2017 yılında daha gayretli çalışarak nakdi gerçekleşme oranının yükseltilmesi için gerekli tedbirlerin alınmasını, 2017 yılı performansının mutlaka ve mutlaka 2016 yılına göre daha iyi olmasının önemini vurguladı.



Vali Ata konuşmasının devamında şu ifadelere de yer verdi:



"İlimizde 2016 yılında 646 proje üzerinde çalışılmış, bu projelerin 324 adedi genel ve özel kuruluşlarca 322 adedi de Hatay Büyükşehir belediyesi ve ilçe belediyeleri imkanları doğrultusunda gerçekleştirilmiştir. Toplam bedeli 4 Milyar 663 Milyon Türk Lirası olan bu projelerin 2016 yılı ödenekleri ise 1 Milyar 614 Milyon Türk Lirasıdır. Yerel ve özel kuruluşlarca üzerinde çalışılan 324 adet projenin toplam bedeli 3 Milyar 869 Milyon Türk Lirasıdır. 2016 yılı ödeneği ise 788 Milyon 571 Bin Türk Lirası olup 2016 yılı sonu itibari ile bu ödenekler 572 Milyon 362 Bin Türk Lirası harcanarak ödeneklerin yüzde 73'ünün gerçekleştiğini görüyoruz. Mahalli idarelerimizce yürütülen 322 adet projenin 2016 yılı ödenekleri 825 Milyon Türk Lirasıdır. 2016 yılı sonu itibari ile bu ödeneklerin 450 Milyon 240 Bin Türk Lirası harcanarak mahalli idarelerin yaptığı yatırımlardan nakdi gerçekleşme oranı yüzde 40 seviyesinde kalmıştır. Bu yatırımlar arasında en çok yatırım eğitim yatırımlarına ayrılmıştır. MEB'in yaptığı yatırımların tutarı 172 Milyon 164 Bin Türk Lirası ile birinci sırada yer almakta. İkinci sırada DSI 6. Bölge Müdürlüğü 130 Milyon Türk Lirası ile yer almakta. Üçüncü sırada ise Gençlik Spor Müdürlüğümüzün yatırımları 129 Bin Türk Lirası ile yer almakta. İlimizde 2016 yılında yürütülen 646 dev projeden 324'ü tamamlanarak ivme sağlanmıştır. 2016 yılını değerlendirirken projelerin gerçekleşmesi aşamasında yaşanan sıkıntıların, eksikliklerin doğru tespit edilmesi için elimizden gelen gayreti göstermek zorundayız. Bizler vatandaşlarımıza hizmet ediyoruz. Bu sebeple de sorumluluğumuz oldukça büyüktür. 2016 yılını incelediğimiz de kamu yatırımlarının nakdi gerçekleşme oranı yüzde 61 ve oldukça düşük bir seviyede kalmıştır. Bizler 2017 yılında daha gayretli çalışarak nakdi gerçekleşme oranının yükseltilmesi için şimdiden gerekli tedbirlerin alınmasını rica ediyorum. Başta bölge teşkilatlarımız olmak üzere tüm yatırımcı kuruluşların 2017 yılında yapacakları tüm yatırımların şimdiden planlamasını yaparak, arsası, imar durumları ve ihale süreçlerini programlı bir şekilde yapılıp 2017 yılı performansımızın mutlaka ve mutlaka 2016 yılına göre daha iyi olmasını sağlamalıyız."



Toplantıya Hatay Valisi Erdal Ata'nın yanı sıra kamu kurum kuruluşları yetkilileri, iş dünyası temsilcileri katıldılar. - HATAY