Vali Ata: "Hatay'ın Turizm Değerlerini İyi Tanıtamıyoruz"

Hatay Valisi Erdal Ata, turizm değerlerini tanıtamayan Hatay'ın turizmden hak ettiği payı alamadığını söyledi.



Vali Ata, 15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanan Turizm Haftası dolayısıyla İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüsnü Işıkgör ve beraberindekileri kabulünde, binlerce yıllık tarih ve kültür birikimiyle eşsiz bir şehir olan Hatay'ın, sayısız doğal güzellikleri ve tarihi değerleriyle turizm konusunda dünyada önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.



Dünyadaki ilk mağara kilisesiyle, Anadolu'daki ilk camisiyle farklı kültür ve dinlerin bir arada yaşadığı ender şehirlerden biri olan Hatay'ın turizm değerlerini çok iyi tanıtamadıklarını söyleyen Ata, "Turizmden Hatay olarak hak ettiğimiz payı alabildiğimizi söylememiz mümkün değil. Bu konuda hepimize önemli görevler düşüyor. Bu hafta bu sorunların gündeme getirilip konuşulması, çözüm önerilerinin üretilmesi ve dikkatin buraya çekilmesine vesile olacaktır" dedi.



"Arkeoloji müzesi turizm potansiyeline katkı yapar"



2011 yılında Suriye'de başlayan olayların bölgedeki turizm potansiyelini olumsuz etkilediğine dikkat çeken Vali Ata, şöyle devam etti:



"Komşumuzdaki sorun sonsuza kadar böyle devam edecek değil. Oradaki yaşanan süreç ümit ediyorum çok kısa bir süre içinde sonuçlanır, gerek Hatay gerekse bölgemizdeki diğer iller turizmden hak ettiği payı alır. Hatay sahip olduğu tarihi eserler bakımından çok zengin. Özellikle Arkeoloji Müzesi'nin teşhir çalışmaları tamamlandıktan ve çok yoğun bir tanıtım çalışması yapıldıktan sonra ilimiz turizmine önemli faydası olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü müzeler illerin turizm potansiyeline olumlu katkılar yapmaktadır."



"Sahip olduğumuz değerlerin kıymetini bilmiyoruz"



Sadece tarihi ve kültürel değerlerinin değil Hatay'ın zengin mutfağının da iyi değerlendirmesi gerektiğini vurgulayan Vali Ata, "Buradaki öncelikli hedef tanıtım çalışmaları olmalıdır. Yabancı ülkelere baktığımız zaman çok basit bir iki tarihi eser ile milyonlarca turist ağırlayabildiklerini görüyoruz. Çünkü bu değerlerin tanıtımını, reklamını iyi yapıyorlar. Bizler maalesef sahip olduğumuz değerlerin kıymetini bilmiyoruz. Bu konuda bizlere de sizlere de basına da çok büyük görevler düşüyor" şeklinde konuştu.



Dışarıdan bakıldığı zaman Hatay, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa gibi Suriye sınırındaki illerde adeta güvenlik sıkıntısı varmış şeklinde bir algı oluşturulduğunu ifade eden Vali Ata, buralarda kesinlikle güvenlik yönünden herhangi bir zafiyet olmadığını yerli, yabancı tüm turistlerin gönül rahatlığı ile gelip gezebileceğini belirtti. - HATAY