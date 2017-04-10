Vali Ata: "Hatay, Diğer İllerimize Göre Daha Huzurlu"

Hatay Valisi Erdal Ata, göç dalgası almasına ve demografik yapısına rağmen Hatay'ın asayiş yönünden diğer kentlere göre daha huzurlu olduğunu söyledi.



Vali Ata, Türk Polis Teşkilatının 172. Kuruluş yıldönümü dolayısıyla İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, Hatay Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdür Vekili Ali Gökakın ve polis memurlarını makamında kabul etti.



Hatay'da kağıt üzerinde 460 bin Suriyelinin yaşadığını belirten Vali Ata, "Polis teşkilatımız gerek Osmanlı dönemimde gerekse cumhuriyetin ilanından günümüze kadar yurdumuzda vatandaşın emniyet ve asayişinin sağlanması, kanun hakimiyetinin sağlanması için var gücüyle çalışan mesai saati gözetmeksizin 24 saat esasıyla gecesini gündüzüne katarak vatandaşın evinde, iş yerinde cadde ve sokaklarda rahat içinde hayatını idame ettirmesi için çalışan bir teşkilatımız. Kuruluşundan bugüne kadar tarihi süreçte baktığımız zaman emniyet teşkilatımız sürekli kendisini yenileyen, çağın modern teknolojisini kullanan, bugün gelişmiş ülkelerin polis teşkilatlarıyla yarışır hale gelmiştir. Ondan dolayı da il valisi olarak gurur duyuyorum" dedi.



Hatay'ın 81 il içindeki en hassas kentlerden birisi olduğunu söyleyen Vali Ata, "Suriye'de 2011 yılında yaşanan süreçten dolayı en fazla göç alan illerimizden ve bugün kağıt üzerinde 460 bin civarında Suriyelinin yaşadığı bir kentimizdir Hatay. Her gün sınır olaylarına baktığımız zaman bir hayli yoğun. Bu kadar göç dalgası almasına rağmen kentimizin diğer demografik yapısına da baktığımız zaman bir takım farklılıklar olmasına rağmen Allah'a çok şükür emniyet ve asayiş yönünden diğer kentlerimizden daha huzurlu olduğumuzu gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz" diye konuştu. - HATAY